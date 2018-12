Inglismaa imelapse hind jalgpalliturul on kolme kuuga tõusnud üle kümne korra suuremaks

Pärast seda on aga Sancho ennast tõestanud täieliku maailma tippmängijana, lüües mitmetes tähtsates kohtumistes väravaid. Esimeste kuudega täiskasvanute eest mängides maailma tippliigas on Sancho võrku sahistanud juba kuuel korral.

Pärast sellist algust liigas hinnatakse Sancho umbkaudseks hinnaks jalgpallurite turul lausa 80 miljonit eurot, mis tähendab, et ründaja hind on tõusnud ligi kümne korra võrra suuremaks. See teeb temast ka kõige kallima mängija maailmas, kes on sündinud aastal 2000 või hiljem.