Galerii: Tallinna Laagna Gümnaasiumis avati renoveeritud ujula

Urmas Sõõrumaa sõnul on tal väga hea meel spordirajatise valmimise ja selle üle, et õpilased saavad värskelt renoveeritud ujulas tegeleda sedavõrd kasuliku spordialaga nagu ujumine. «Antud ujula korda tegemisega astume ühe sammu võrra lähemale Eesti Olümpiakomitee juures käivituva programmi eesmärkidele, mille järgi saavad lapsed kohustusliku valikainena tegeleda spordiga, olenemata perekonna rahalistest võimalustest või kodusest olukorrast,» ütles Sõõrumaa.

Koolile loodud võimaluste üle avaldas suurt heameelt ka Tallinna Laagna gümnaasiumi direktor Urmas Sadam: «Meie ümber on kriitiline hulk inimesi, kes peavad liikumist ja sporti laiemalt oma igapäevaelu osaks. Ma arvan, et meie koolis on täna olemas vajalikud tingimused spordi tegemiseks ning lisaks ka head õpetajad ja treenerid, kes annavad lastele tuule tiibadesse nende edasisel sportlasteel. Usun, et liikuma kutsuva koolina anname lastele kaasa ka elukestva hea harjumuse, milleks on liikumisharjumus.»