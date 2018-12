Paddon: mul on uueks hooajaks ainult üks lootus MM-sarjas sõita

«Läksime Portugali rallile vastu nii, nagu me ikka tavaliselt lähme. Me surusime kõvasti ja see lõppes meie jaoks päris kõva avariiga. See oli minu jaoks nagu äratus, et midagi tuleb muuta,» rääkis Paddon Uus-Meremaa väljaandele.

«Kui sa ei saa kogu aeg olla tipptasemel konkurentsis, siis on piiride tunnetamine küllaltki keeruline. Sain aru, et kui ma jätkan seesuguste väljasõitude tegemist, siis lastakse mind lihtsalt lahti,» rääkis Paddon.

Rääkides tulevasest hooajast, ei ole Paddon liialt optimistlik:«Minu ainuke lootus uuel aastal MM-sarjas kaasa lüüa on siiski Hyundai meeskond. Mul on ka Uus-Meremaa Hyundaiga pikaajaline leping, mis minu võimalusi piirab.»

Paddoni probleemiks on aga uue aastaga seoses see, et Hyundai põhisõitjaks on Thierry Neuville ning suure tõenäosusega saab teise sõitjana kogu hooaja kaasa teha Andreas Mikkelsen. Kolmandaks sõitjaks meeskonnas on Dani Sordo, kes saab uuel aastal kaasa teha 10 etappi, mis tähendab, et Paddon saaks maksimaalselt kaasa lüüa vaid neljal etapil.

«Antud hetkel on autoralli MM-sari minu jaoks peamine eesmärk. Samas annan ma omale aru, et mul on võimalik tipus tegutseda veel umbes kolm kuni viis aastat. Pärast seda plaanin ikkagi ka eraelu elada,» lausus Paddon.