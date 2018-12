Mitmevõistluses proovitakse viimasel alal revulutsioonilist muudatust

2020. aastal Nairobis toimuval MMil stardivad seitsme- ja kümnevõistlejad viimasele jooksualale Gunderseni meetodil. See tähendab seda, et neidude 800 meetri jooksus ning noormeeste 1500 meetri jooksule starditakse vastavalt paremusjärjestusele.

See tähendab seda, et esimesena alustab jooksu võistluste liider ning seejärel hakkavad järgnevad sportlased rajale saama teatud sekundite järelt. Süsteem toimib nii, et võistlustel teenitud punktid arvutatakse ümber sekunditeks ning mida rohkem punkte liidrist maas oled, seda hiljem stardid. Tegu on põhimõtteliselt jälitusstardist jooksuga.