Barcelona läheb Tottenhami vastu mängima ilma staarründajata

FC Barcelona peab oma viimase kohtumise Meistrite liiga B-alagrupist Inglismaa kõrgliiga meeskonna Tottenhami Hotspuri vastu. Sel korral tuleb hakkama saada aga ilma Luis Suarez'ita, kes on koduliigas löönud 10 väravat.

Meeskonna pealik Ernesto Valvarde otsustas, et Suarez meeskonnaga sel korral mängima ei tule, kuna ta ei taha riskida Suarez'i tervisega. Nimelt on varasemalt olnud Barcelona ründajal probleeme põlvevigastusega.

Valvarde lubas, et meeskond võtab kohtumist täie tõsidusega ning annab endast parima. Tegelikult ei ole tulemusel aga nende jaoks liigset tähtsust, kuna 13. punktiga on alagrupi võit juba kindlustatud. Tottenham vajab aga kindlasti võitu, et säilitada lootus alagrupist edasi pääseda.