Kuidas pruuti kiviga visati ehk Suure finaali kirg jäi ookeani teisele kaldale

Selgitamaks, mismoodi Lõuna-Ameerika jalgpallipublikule hinge sülitati, kui otsustati Copa Libertadorese finaali kordusmäng pidada Madridis, mitte Buenos Aireses, on see näide ehk kõige ilmekam. Jalgpall pole teispool ookeani pelgalt mäng, see on kui religioon, elu lahutamatu osa. Nüüd aga raiuti tükk Boca Juniorsi ja River Plate’i hingest välja ning viidi tuhande kilomeetri taha teisele mandrile.