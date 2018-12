Tohoh! Vormeliäss istub WRC-auto rooli

«See on ainulaadne võimalus kogeda ralliautode maailma. See kogemus on mulle täiesti uus, kuid olen võidusõitja ja olen valmis gaasi põhja vajutama,» rääkis ta.

Marcus Grönholmiga kaks MM-tiitlit võitnud Rautiainen lisas YLE-le, et tegu on küll väljakutsega, ent tal on Bottasesse usku. «Usun, et juba testidel saame hea tunnetuse.»