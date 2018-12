Kristjan Ilvese tervisenäidud korras, kuid tulevikuplaanid veel lahtised

«Eile õhtul saime viimaste analüüside tulemused. Ise pole pilte näinud, arst kiirelt Kristjaniga rääkis ja ütles, et midagi liiga erilist seal ei ole. Kõik on enam-vähem normi piires,» sõnas Kristjan Ilvese isa ja treener Andrus.

«Harjutame praegu rahulikult Otepääl. Elame niiöelda päev korraga ega kiirusta konkreetsete plaanide tegemisega. Aga tundub, et vähemalt tervise osas väga muretsema ei pea. See on kindlasti tähtis,» lisas Andrus Ilves.

Mullu stabiilselt maailma 20 parema kahevõistleja sekka mahtunud Kristjan Ilves on tänavust hooaega alustanud enneolematult kehvalt. Kuusamos sai ta hüppemäel 54. koha ja otsustas suusasõidust loobuda. Lillehammeris läks esmalt protokolli 34. koht, kuid järgmisel päeval suusavõistluselt hüppemäele pääsenute sekka Ilves ei mahtunud ning tagatipuks otsustas pühapäevasest murdmaadistantsist taas loobuda. Ta tunnistas, et tunneb arusaamatust jõuetust ja võtab veidikeseks aja maha.

«Koju naasnuna ta esmalt kolm päeva täielikult puhkas. Siis hakkas taas vaikselt suusatama ja hüppama. Ülimalt positiivne, et lumeolud on praegu Otepääl suurepärased - saame vastavalt vajadusele kõike teha,» tõi Andrus Ilves välja.

Lähituleviku kohta lausus ta: «Järgmise nädala alguses peame tõenäoliselt kontrollstardi tegema, et seisundist mingi ülevaade saada. Vaatame, aga eks ilmselt esmaspäeval-teisipäeval langetame ka otsuse, kas Ramsausse on otstarbekas minna või mitte.»

Ilves ütles hooaja eel, et kavandab vormitipud just Otepääle ja veebruaris Seefeldis toimuvale MM-ile ega loodagi talve alguselt liiga säravaid tulemusi. Kuid mõistagi ei osanud 22-aastane elvalane valmis olla selleks, et nelja võistluse järel on MK-sarjas punktisaldo sootuks avamata.