«Täna kell 14.20 mu pikk ootus lõppes ja sain teada, et eksam läks väga edukalt. Sain tulemuseks 81%. Eksami läbimiseks nõutav on 60%,» ütles Beglarišvili Postimehele.

«Olen ülimalt õnnelik! Kui inimene midagi väga tahab, siis ei ole talle midagi rasket, aga samas ma ei saa ka öelda, et eesti keele õppimine olnuks lihtne. Aga nüüd lähen kohe ja annan passitaotluse sisse! Loodan, et olen uueks aastaks juba Eesti kodanik.»

Beglarišvili on korra Gruusia koondise särki kandnud. See juhtus 2015. aastal, kui ta jooksis A. le Coq Arenal väljakule just Eesti vastu. Kuid et tegemist oli sõprusmänguga, see jalgpallilise kodakodakondsuse vahetamise suhtes tähtsust ei oma.