Wilder: Joshua anub, et ma temaga poksiksin

«Ta võinuks poksida minuga, ta võinuks poksida Luis Ortiziga, ta võinuks poksida Furyga. Aga rahvas tahab teada, kes on parim, ja ma olen ka üritanud neile seda tõestada. Kuniks keegi pole mind alistanud, pean end alati parimaks,» sõnas ameeriklane.

Joshua promootor Eddie Hearn vastas, et 29-aastane britt ootab Wilderi otsust. «Wilder on meie esimene ja kuldne valik. Anthonyst saab seejärel absoluutne tšempion ja seejärel on aus ka Furyle võimalus anda,» leidis Hearn. Joshua järgmine matš toimub 13. aprillil Wembley staadionil, kus ta alistas sel sügisel venelase Aleksandr Povetkini, kuid vastane pole veel selge.