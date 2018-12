Sinisärgis Aafrikasse? Pole võimatu, kui paberimajandus vähegi lubab

Eesti koondise peatreener Martin Reim on tunnistanud, et kodakondsuse omandanuna mahuks Zakaria Beglarišvili kahtlemata meeskonna kandidaatide suurde ringi. Et saada Reimilt esimene kutse, peab grusiin enne läbi käima teatava paberimajandusliku bürokraatiaahela.