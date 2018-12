Uhke Pochettino: saime võimatu missiooniga hakkama

«See oli võimatu missioon, aga me oleme siin, oleme järgmises ringis,» jätkas peatreener. «See on klubi jaoks tohutu saavutus. Oleme fännide nimel siin ja üle maailma rahul. See on klubile hiiglaslik süst ja võimalus järgmisel aastal play-off'is mängida oma uuel kodustaadionil on meile tohutu motivatsioon.» Nimelt saab järgmisteks mängudeks lõpuks valmis Tottenhami uus White Hart Lane'i staadion ja meeskond saab Wembleyga hüvasti jätta.