Curry: inimene ei käinud Kuul. NASA: tule külla!

Curry tõstatas teema «Winging It» podcastis, kus küsis kahelt NBA kolleegilt, Vince Carterilt ja Kent Bazemore’ilt (mõlemad Atlanta Hawks), kas nood usuvad, et inimene on Kuul kõndinud. Saanud eitava vastuse, nentis kaks korda liiga parimaks mängijaks valitud Curry omalt poolt: «Ma ei usu ka seda.»

Et ülipopulaarne sporditäht avalikult oma arvamust eksponeeris, pidi omapoolse kommentaari jagama ka NASA. «On küllalt tõendeid, et NASA maandas vahemikus 1969-1972 Kuul 12 Ameerika astronauti,» sõnas agentuuri kõneisik Allard Beutel. «Oleksime väga rahul, kui härra Curry külastaks meie Johnsoni kosmosekeskuses paiknevat kuulaboratooriumi, äkki järgmine kord kui Warriors (Houston) Rocketsiga mängima tuleb.» See juhtub 23. märtsil.