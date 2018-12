Rattamaailma tugevaim tiim sai hiiglasliku hoobi

«Tulime jalgrattasporti sihiga innustada läbi edu tipptasemel osalemist kõigil astmetel. Pärast enam kui aastakümmet ei saaks ma kuidagi olla uhkemad, mida Team Sky ja meie Briti jalgrattaliidu partneritega oleme saavutanud. Aga 2019. aasta lõpp on meie jaoks õige aeg edasi liikuda, sest avame Sky loos uue peatüki,» sõnas firma juhatuse esimees Jeremy Darroch.

Tiimijuht Dave Brailsford loodab, et suurspordi lahkumine ei tähenda meeskonnale surmahoopi ja aastaks 2020 leitakse uus suursponsor. «Kuigi Sky võib järgmise hooaja lõpus edasi liikuda, on meeskond tuleviku osas avatud ja valmis töötama uue partneriga, kui õige võimalus peaks tekkima,» sõnas britt. «Me pole veel kaugeltki lõpetanud. Ees ootab veel üks põnev aasta võistlusi ja anname endast kõik, et Team Sky’le tuua 2019. aastal ohtralt edu.»