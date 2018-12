Jasmiin Üpraus juhib jetispordi MM-sarja viimast etappi

Männi tegi väga hea tulemuse, sõites ennast viiendaks. Lutsokerdil tõrkus ikka tehnika ja tulemuseks 12. koht. Teises stardis sai Männi väga hea lähte ja oli esimeses pöördes kolmas, aga kukkus ja pidi hakkama uuesti ettepoole tõusma võistlejate rivi lõpust. Lutsokerdi start õnnestus ning esimestel ringidel oli ta kuues, aga kahjuks hakkas tehnika jälle tõrkuma. Teisest sõidust Männile 13. ja Lutsokerdile 14.koht. Peale esimest võistluspäeva juhib etappi Reiterer, teine on Raphael Maurin Prantsusmaalt ja kolmandat kohta hoiab Anders Keller Taanist.

Runabout GP1 klassis oli võistlustules Anton Pankratov. Esimene start õnnestus ja ta oli sõidu lõppedes kaheksandal kohal. Kahjuks lisasid kohtunikud peale sõitu Pankratovi tulemusele vea eest rajal 2 minutit, mis kukutas ta 16. kohale. Teises stardis hakkas tema jetil mootor tõrkuma ja ta oli sunnitud katkestama. Liider on peale kahte sõitu Jeremy Perez Prantsusmaalt, teisel kohal on Yousef Al Abdulrazzaq Kuveidist ja kolmandat kohta hoiab Itaalia võidusõitja Lorenzo Benaglia.

«Päev oli imeline! Esimese sõidu võitu ja teise sõidu tugevat 2. kohta ei julgenud ma algul loota, kuid see ainult näitab, et meie hooajasisesed treeningud ja muu panus on vilja kandnud. Hetkel olen ma etapi liider ning otsustavaks sõiduks reedel olen igati valmis! Ma olen väga õnnelik ja tänulik kõigile toetajatele siin ja üle maailma ning eriti tänulik oma tiimile!» andis Üpraus võistluspäeva järgse kommentaari.