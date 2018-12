Piltuudis: puhkusekäsu saanud Ilves järgib täpselt korraldust

Like doctors said, I need some rest 🧖‍♂️ #spatime #tartu #vspa #nordiccombined #estonia #goforit #relaxmode #timeformyself #jaccuzi #wellness #treatment #eestimeedia #tehnoturg #kinetixx #blizeyewear #namedsport #namedsportbaltic #skiwaxeurope #polar #subarueesti #mariineauto #ramirenteesti #maruehitus #cfslogistics #paf #saku #oneway #rademar #arens #eckeröline @vspahotel

A post shared by Kristjan Ilves (@kristjan.ilves) on Dec 12, 2018 at 7:01am PST