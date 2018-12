Imeline Alisson ja 14 aasta tagune hea enne süstivad Liverpooli lootust

«See oli aasta tõrje! Mul pole õrna aimugi, kuidas ta seda suutis. Jumal tänatud, et ta meie väravas seisab,» ei hoidnud Liverpooli pealik Klopp Alissoni ülistades sõnu tagasi. Ta tõi puuriluku enda meeskonda sel suvel, makstes AS Romale üle 60 miljonit euro. «Teadnuks ma siis, et ta on nii uskumatult hea, olnuks valmis maksma kaks korda rohkemgi.»