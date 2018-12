Kaitsjatekriisi sattunud Liverpool kaotas luumurru tõttu teisegi põhimehe

Matip kukkus teisipäevaõhtuses Meistrite liiga 1:0 võidumängus Napoli vastu õnnetult õlale ning viidi haiglasse, kus arstid tuvastasid tal rangluumõra. Vigastus vajab operatsiooni, mis tähendab, et Matipit on parimal juhul tagasi väljakule oodata jaanuari lõpus või veebruari alguses.

Kamerunlase kaotamine on Liverpooli jaoks seda valusam, et alles eelmisel nädalal sai liigamängus Burnleyga vigastada senine põhikeskkaitsja Joe Gomez. Temalgi diagnoositi luumurd, mis tähendab umbes sama pikka vigastuspausi.

Peale van Dijki on Liverpooli esindusmeeskonna ridades puhastest keskkaitsjatest nüüd alles vaid Dejan Lovren. Sel hooajal on horvaat aga platsil käinud vaid neljas liigamängus, sest peatreener Jürgen Klopp on eelistanud keskkaitses Gomezi ja van Dijki teeneid.