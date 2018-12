Joonas Tamm: Sarpsborgis ma tõenäoliselt ei jätka

«Mitte keegi ei oodanud, et alagruppigi pääseme. Sealt edasi oleme igale mängule läinud suhtumisega: muidugi tahame võita, aga meil pole vähimatki kaotada. Täpselt nii on ka nüüd, ehkki edasi pääseme ainult kolme punkti korral,» sõnab Tamm. «Kodus võitsime Genki 3:1. Jah, võõrsil on raskem, aga kõik on võimalik. Me kõik usume sellesse. Usun, et saame rahulikult oma mänguplaanile kindlaks jääda.»