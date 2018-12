Kimi Räikkönen jättis võlurpoiss Harry Potteri selja taha

Kari Hotakaineni kirjutatud raamatut on müüdud juba üle 170 000 eksemplari, vahendab Yle. See tähendab, et Räikkönen on uudise ilmumise hetkeks tõenäoliselt juba ületanud Soome müüduima raamatu rekordi. Seda hoiab enda käes alates 2004. aastast J. K Rowlingu põnevik «Harry Potter ja Fööniksi ordu», mida müüdi tollal 170 200 eksemplari.