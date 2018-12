Selgus, mitmel rallil osaleb Sebastien Loeb järgmisel hooajal

Loeb ja tema kaardilugeja Daniel Elena kihutavad järgmisel hooajal Hyundai autoga kuuel rallil, sealhulgas hooaja avaetapil Monte Carlos. Loeb jagab Hyundai kolmandat autot hispaanlase Dani Sordoga, kes osaleb kaheksal etapil.

«Sebastieni liitumine on meie meeskonnale väga oluline ja me oleme rõõmsad, et ta sõlmis kaheaastase lepingu. Kui sellise kaliibriga sõitja meiega liituda soovib, on meie meeskond järelikult heal tasemel,» sõnas Hyundai pealik Michel Nandan.

Loeb ise on samuti lepingu üle õnnelik: «Mul on suur rõõm, et ma koos Danieliga uuel aastal kuus etappi Hyundai meeskonnas kaasa teha saan. Kataloonia ralli võit andis mulle uut tahtmist naasta MM-sarja.»

«Hyundai näol saime endale ka uue katsumuse seoses meeskonnaga. Ma ei jõua ära oodata, et saaksin end proovile panna. Ma olen positiivselt üllatunud meeskonna töökusega ning sellega, kuidas asjad meeskonnas toimivad,» rääkis Loeb.

Sordo teeb uuel aastal kaasa kaheksal etapil. Esimest korda tuleb hispaanlane starti Mehhikos. «Mul on Hyundai meeskonnaga palju häid mälestusi aastatega kogunenud. Eelmisel aastal olin enda meelest elu parimas hoos. Uuel aastal üritame meeskonnaga teha head tulemust ja lisaks on meile appi tulnud ka vanameister Sebastien Loeb.»