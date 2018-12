Galerii: olümpiavõitja õpetus – epeevehklemises on kõige tähtsam torge kätte

Eesti Vehklemisliidu president Margus Hanson ütles raamatuesitlusel, et üks suur unistus ja pikalt planeeritud lugu saab kaante vahele. «See on vehklejatelt kingitus Eesti Vabariigi 100.sünnipäevaks,» ütles Hanson ja lisas: «Eesti vehklemine on tunnistanud nii tõuse kui mõõnu, kuid tagasi vaadates saame täna üheskoos öelda, et sportlased, sajad harrastajad ja kümned treenerid on aidanud viia vehklemise ühe tänaseks edukamaks spordialaks Eestis.»