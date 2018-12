Marcelo: ma ei mõista, miks Isco kaptenipaelast keeldus

«Üritasin kaptenipaela Iscole anda, aga tema ütles mulle, et ma annaksin selle hoopis Dani Carvajalile. Mul ei ole aimu ka miks ta niiviisi käitus,» vahendab Independent Marcelo sõnu pärast kohtumist.

Lisaks märgati, et Isco karjus ühel hetkel publiku poole. Tema löök lendas CSKA kaitsja jala puute kaudu väravast mööda, kuid kohtunik Artur Soares Dias ei andnud nurgalööki. Isco pöördus rahva poole ja karjus «Mida te tahate?»

Marcelo arvab, et tegu oli lihtsalt väikese pettumusega ning ta ei mõelnud seda rahvale öelda: «Ma ei näinud seda olukorda, aga ei usu, et see CSKA fännidele suunatud oli. Meil oli lihtsalt väga raske, aga nüüd keskendume juba uutele mängudele,» lausus Marcelo.