Loebi palganud Hyundai pani end Hispaania ralliks keerulisse seisu

Loeb välistas kategooriliselt täiskohaga MM-sarja naasmise – see nõudvat liiga palju tema väärtuslikust ajast. Küll aga hakkasid kohe liikuma jutud, et prantslast võib tulevikuski näha rallidel külalisesinejana. Esialgu seostati teda mõistagi Citroëniga, kus mees veetnud terve oma karjääri, aga kui too kaotas suursponsor Abu Dhabi toe ja selgus, et kolmandat masinat välja panna ei õnnestu, limpsasid Loebi palkamisele mõeldes huuli teisedki tiimid.