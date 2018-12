Kontaveit, Sildaru ja teised pälvisid Tallinna linna tunnustuse

«Meie sportlastele kaasaelamine, meeliülendavad hetked nende saavutuste ja võitude üle on saanud meie rahva ühendavaks jõuks, just nagu on laulu- või tantsupidu,» sõnas Belobrovtsev. «Usun, et meie sporditippude saavutused on parimaks eeskujuks noortele, andes usku ja lootust iseendasse eesmärkide püstitamisel ja nende saavutamisel. Jakob Hurt on öelnud, et kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult. Soovin meie atleetidele sportlikku vaimu ja visadust, et olla maailmas jätkuvalt suured kehakultuuris.»