Artur Kotenko vahetas Narva Tallinna vastu

37-aastane Kotenko on Levadias treenitud mängija ehk KTM, kui kaitses Levadia väravat aastatel 2001-2007. Hilljem mängis endine Eesti koondislane Norra, Küprose, Aserbaidžaani, Soome ja Valgevene klubides ning kahel viimasel hooajal Transi ridades, kirjutab Levadia oma Facebooki leheküljel.

«Mul on väga hea meel koju tagasi tulla. Mängisin Levadias 11 aastat tagasi ning olen väga rõõmus, et klubi kutsus mind tagasi meeskonda. Annan endast parima, et võidaksime uuel hooajal Eesti meistritiitli ning täidaksime kõik püstitatud eesmärgid. Samuti soovin oma kogemuste edasiandmisega aidata noori väravavahte nende jalgpalluriteel ning seeläbi kogu klubi,» lausus Kotenko, kes sõlmis Levadiaga aastase lepingu.