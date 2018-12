Arsene Wengeri soovitus Zinedine Zidane’ile: mine Inglismaale!

46-aastane Zidane pani treenerikarjääri pausile möödunud suvel, kui tuli Madridi Realiga kolmandat aastat järjest Meistrite liiga võitjaks. Seejärel on teda seostatud Manchester Unitedi ja Torino Juventusega, kuid prantslane pole uut väljakutset vastu võtnud.

«Inglismaa on ainus riik, kus kuus meeskonda heitlevad meistritiitli nimel. Teistes riikides selgub tšempion üldjuhul juba detsembris,» sõnas Wenger, kes viis Arsenali kolm korda (1998, 2002, 2004) Inglismaa meistriks.

«Zidane on keerulises olukorras, sest ta oli maailma suurimas klubis, mis tähendab, et ta saab minna vaid aste madalamale,» märkis Wenger. «Aga ta kas võtab ette pikaajalose projekti või läheb tagasi meeskonda, mis on kohe võimeline võitma Meistrite liiga,» lisas Arsenali ekstreener.