Vladimir Klitško tahab poksiringi naasta

Ukraina raskekaallase 69-matšiline karjäär lõppes kahe kaotusega. 2015. aastal kaotas ta oma MM-tiitlid kohtunike otsusega Tyson Furyle, poolteist aastat hiljem pidi kohtunik 11. raundis sekkuma ja Anthony Joshua võitjaks kuulutama. Kuigi esialgu oli juttu Klitško ja Joshua kordusmatšist, siis sellele tõmbas joone alla uudis ukrainlase karjääri lõpetamisest.

Nüüd on jälle põhjust rääkida Joshua ja Klitško kohtumisest. «Ta tahab tagasi tulla!» paljastas Klitško mõtted iFL TVle antud intervjuus Joshua mänedžer Eddie Hearn. «Ta saatis AJ-le (Joshua hüüdnimi – toim) sõnumi, et tahab tagasi tulla. Ta tunneb, et suudaks praegu kõik mehed ses kaalukategoorias alistada.»

Kellega praegu IBFi, WBO, IBO ja WBA meistrivöid valdav Joshua järgmisena kohtub, pole veel teada. Poksimaailm ihkaks näha teda ringi astumas Deontay Wilderiga, kelle käes on viimane nimekas raskekaaluvöö – WBC. Hearn arvab aga, et ameeriklasele võiks rohkem sobida kordusmatš Furyga. Meeste esimene lahing lõppes skandaalse viigiga.

«Wilder võib eelistada Furyga kohtumist, sest selles matšis ei saaks ta haiget. Ta võib poksimises alla jääda – ja ta jäigi alla – aga ta ilmselt tunneb, et tal on võimalus Fury jälle nokki lüüa,» sõnas Hearn ja rõhutas, et ta ei mõelnud sellega midagi halba Fury osas, aga tema ja Joshua stiilid on lihtsalt erinevad.