Pulleritsu spordikolumn: andke meile Mati Alaver tagasi!

Vähemalt ühe omaduse eest väärivad Eesti suusatajad kiitust ja lugupidamist. See on väliselt kõigutamatu, lausa jäärapäine usk ja lootus, et ühel heal päeval saabub ka nende tähetund. Ja isegi kui mitte pjedestaalil, siis vähemasti esikümnes, nagu suutis sinna MM-võistlustel kahel korral jõuda Aivar Rehemaa ja ühel korral Peeter Kümmel – nüüdseks mõlemad suurest spordist loobunud mehed.