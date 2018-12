Vaid ühe võidu saanud Klopp: meil on Manchester Unitedi vastu olnud liiga palju halbu tulemusi

Unitedi legendaarne peatreener söör Alex Ferguson sõnas kohtumise eel, et Liverpooli ja Unitedi madin on inglaste versioon El Clasicost ehk maailmakuulsast Barcelona ja Madridi Reali mõõduvõtust. Šotlase arvamusele küsiti kommentaari ka Jürgen Kloppi käest, kes kergitas aga hoopis Fergusoni ees kaabut.

«On väga palju tähtsam, et sellele mängule annaksid nime inimesed, kes seda palju paremini tunnevad. Selles matšis osaleda on üpris eriline – seda võin ma teile öelda,» vahendab Kloppi mängueelsel pressikonverentsil räägitut Echo.

«See on üks neist mängudest, millest mängijad riietusruumis räägivad, ja need poisid, kes on juba seal mänginud, valmistavad selleks teisi ette,» lisas sakslane. «See on üks neist mängudest, millele sa enda lepinguga allkirja annad, kus sa pead andma endast võitmiseks kõik. Ajalooliselt on see suur mäng ja kui Alex Ferguson peab seda Briti Clasicoks, siis olen ma tõesti õnnistatud, sest ma sain olla osaks ka Saksa Clasicost. See on äge mäng.»

Liverpool on praegu Inglismaa liiga liider. Selle positsiooni säilitamiseks Manchester City ees tuleb ilmselt United alistada ja see pole Kloppi jaoks kunagi olnud lihtne ülesanne. Kaheksast mängust sakslase juhtimisel on Liverpool võitnud vaid ühe – 2016. aastal Euroopa liigas. Nelja viigi kõrvale on saadud kolm kaotust.