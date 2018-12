Nalja nabani: Curry sai võõrsil tõeliselt Kuu-ma vastuvõtu osaliseks

Kui Sacramentos oli aeg tutvustada külalismeeskonna mängijaid, läksid suurel tablool peale videokaadrid Kuul kõndivatest astronautidest ja kõlaritest kostus Kiboomersi lastelaul «Zoom, Zoom, Zoom, We’re Going to the Moon». Kings viskas nõnda nalja Warriorsi superstaari Stephen Curry üle, kes sõnas hiljuti, et tema ei usu, et inimesed oleks kunagi Kuul käinud.