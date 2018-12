Prantsuse ründetuus: MM-il löömata jäänud värav jääb igaveseks okkaks hinge

Giroud ei löönud MMil ühtegi väravat, aga täitis igas kohtumises olulist rolli, tõmmates endaga kaitsjad kaasa ja andes nii rohkem mänguruumi Prantsusmaa sangariteks kerkinud Antoine Griezmannile ja Kylian Mbappele. Praegu võime me veel sellest nüansist rääkida, aga pikem ajalugu jääb Giroud mäletama, kui nullile jäänud ründetuusa.

«Ründajana on see ilmselgelt närviajav, aga kui te küsite Harry Kane'ilt kas ta vahetaks oma Venemaal löödud kuus väravat MM-tiitli vastu, siis ta vastaks, et muidugi ja võtke see resultatiivseima mängija auhind ka kaasa» tunnistas Giroud. Meeskonnatöö tulemus oli lihtsalt see, et särasid teised mängijad: «See oli saatus. See jääb alatiseks väikeseks okkaks mu hinges, aga ma tean enda panust.»

Maailmameistritiitel tähendab, et prantslase elus on jäänud vaid üks täitmata jalgpalliunistus: võita Inglismaa kõrgliiga. Londoni Arsenalis see ei õnnestunud ja nüüd proovib prantslane õnne Chelsea ridades.