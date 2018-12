Fourcade jõudis uhke tähiseni, tema koondisekaaslane tegi koomilise prohmaka

Kentsakas äpardus juhtus viimase lasketiiru järel aga Fourcade'i koondisekaaslasel Antonin Guigonnat'l. Möödalasu teinud prantslane arvas, et ta lasi puhtalt ning sõitis julgelt edasi, arvates, et on neljandal kohal, kuid talle anti siiski märku, et ta peab trahviringile minema. Prantslane sai 16. koha.