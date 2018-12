Jasmiin Üpraus võitis ajaloolise MM-sarja pronksmedali

Stardist said mõlemad naised hästi minema ja medalilootus säilis. Teisel ringil tegi Nilbe rajal vea, ning pidi võtma musta karistuspoi aga kohtunikud lugesid seda valesti tehtuks ja eemaldasid Nilbe rajalt musta lipuga. Sellega oli pronksmedali saatus otsustatud. Enam ei mõjutanud isegi Üprausi väike kukkumine rajal, mis langetas ta neljandale kohale. Esimese eestlasena võitis Jasmiin Üpraus jetispordi MM-sarjast pronksmedali.

«Oma esimese rahvusvahelise hooajaga oleme mina ja mu tiim väga rahul! Euroopa meistrivõistluste pronks, maailmemeistrivõistluste slaalomsõidu hõbe ja nüüd maailmameistrivõistluste viimasel etapil sõiduvõit, etapi kolmas ja suurimaks kordaminekuks on 2018 aasta maailmameistrivõistluste pronks medal,mis on esimene MM-sarja medal eestlastele,» rääkis Üpraus.

«Lisaks on olnud võimalus võistelda Alpe Adria, Läti ja Eesti meistrivõistlustel ning nendelt nii tiitleid kui ka medalikohti koju tuua. Hetkel hakkame me valmistuma juba uueks hooajaks, mille peamiseks eesmärgiks on tulla maailmameistriks!» kommenteeris Üpraus kordaläinud hooaega.