Dortmundi Borussia ja Müncheni Bayern Saksamaa kõrgliigas ei vääratanud

Kuigi poolaja lõpus suutis Bremen ühe värava tagasi lüüa, ei muutnud see liigselt mängu käiku. Dortmund suutis viimasel lisaminutil ise ühe värava lüüa, aga VARi otsusega see tühistati. Nii võitis Dortmund kohtumise 2:1.

Pärast 15. vooru on Dortmund liigat juhtimas 39 punktiga. Liigas Teisel kohal on hetkel Borussia Mönchengladbach, kellel on võrdselt Bayerni Münchenile kogutud 30 punkti. Enne jõulupuhkust peetakse Saksamaa kõrgliigas veel kaks mänguvooru.