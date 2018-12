Madridi Real võttis koduliigas võidu, Madridi Atletico pääses ehmatusega

Madridi Real kohtus liiga eelviimase meeskonna Rayo Vallecanoga. Realil liiga suuri raskusi Vallecano alistamisega ei olnud, kuid kohtumine võideti siiski vaid seisuga 1:0. Reali eest said esimesel poolajal jala valgeks Karim Benzema.

Pärast 16. mänguvooru on liigat juhtimas Barcelona, kellel on üks kohtumine vähem peetud. Atletico on hetkel liigas teisel kohal Barcelonaga võrdselt 31 punktiga ning Real Madrid tõusis hetkeks kolmandaks 29 punktiga.