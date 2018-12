Modric pahandas Messi ja Ronaldoga: kas auhinnad on tähtsad vaid siis, kui neid ise võidetakse?

Viimase kümnendi jooksul on Ronaldo ja Messi kordamööda korjanud kõik auhinnad, kuid seekord peeti horvaati soosikuks juba enne võitja väljakuulutamist ja nii ka läks. «Mina ei saa öelda, miks keegi kohale ei tulnud - see on nende valik. Aga nagu näha, on auhindadel väärtust vaid siis, kui neid ise võidetakse,» lausus Modric kodumaa väljaandele Sportske Novosti.