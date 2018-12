Rängalt kukkunud mäesuusataja viidi kunstlikku koomasse

Väljaanne Le Matin kinnitab, et Gisin viidi Bolzano haiglast edasi Luzerne'i haiglasse. Väljaande Blick teatel on Gisinil murdunud mitu roiet, ta sai peapõrutuse ja vigastas vaagnaluud, kuid viimane trauma ei vaja operatsiooni. Transpordi ajaks otsustasid arstid viia Gisini kunstlikku koomasse, sest nii on tema organismil kergem vigastustega toime tulla.