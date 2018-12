F1 sarja legendi surma järel muudetud kurvi Monza ringrajal plaanitakse taastada

Kuulus ringrada soovib leida raja arenduseks umbkaudu 100 miljonit eurot, et muuta rada üheks maailma kiireimaks. Omanikud soovivad kaotada rajal ühe šikaani ning lisaks muuta ka ringraja teist kurvi, mis kannab nime Lesmo.

Lesmo kurvi muutes on plaaniks taastada see sellisena, nagu see vanasti oli. Kurvi ehitati ümber aastal 1994, kui vormel 1 sarja etapi käigus hukkus Imola ringrajal vormelilegend Ayrton Senna.