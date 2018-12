Šveitsi suusatiim andis informatsiooni ülikarmilt kukkunud mäesuusataja kohta

Väljaande Blick teatas, et Gisinil murdunud mitu roiet, ta sai peapõrutuse ja vigastas vaagnaluud, kuid viimane trauma ei vaja operatsiooni. Transpordi ajaks otsustasid arstid viia Gisini kunstlikku koomasse, sest nii on tema organismil kergem vigastustega toime tulla.

Gisinil ei ole ühtegi eluohtliku luumurdu või mõra selgroos, lisaks pole ka teiste murdunud luudega väga suurt probleemi. Uuringud näitasid, et kolju on terve ega ole vigastada saanud. Kõige halvemas seisus on kopsud, mida vigastasid murdunud ribid, vahendab BBC Šveitsi suusavõistkonna kommentaari.