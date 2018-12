Margus Hunt aitas hea esitusega Coltsi tähtsa võiduni

Coltsi poolt särasid ründes Marlon Mack kahe touchdowniga ning lisaks aitas Adam Vinater kaasa väravalöögiga, mis tõi Coltsile 23:0 võidu. Nüüd on Coltsil kirjas kaheksa võitu ja kuus kaotust, järgmistes kohtumistes tuleb alistada nii New York Giants kui ka Tennessee Titans, et säilitada lootus play-offi jõudmisest.