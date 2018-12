Norra meedia paljastas Šmigun-Vähi dopingusüüst pääsemise tagamaad

Juba varasemalt oli teada, et Šmigun-Vähi kohtuvaidlus ei käinud mitte spordikohtus CAS vaid inimõiguste kohtus. Tegu oli väga ebahariliku sammuga. Dagbladet selgitas asja nii: «Sportlasel või tema esindajal peab olema võimalus olla juures, kui proovi avatakse. Šmigunile seda võimalust ei antud. Ometi proov avati. See oli tema õiguste rikkumine ja testi tulemus loeti tühiseks.»

Šmigun-Vähi võitis Torinos olümpiakulla 10 km eraldistardist klassikasõidus ja 7,5+7,5 km suusavahetusega sõidus. 2014. aasta Sotši olümpiamängude eel andis sportlane Venemaa meediast liikuma hakanud kuulujuttudest tõukuvalt teada, et tema Torino proovist on leitud halb analüütiline leid.

Järgnenud kaasus venis enneolematut pikaks, kuni möödunud aasta 13. detsembril ilmus Rahvusvahelise Olümpiakomitee kodulehele lakooniline teade: «ROK kinnitab, et kõikide 2006. aastal Torino olümpiamängudel võetud dopinguproovide järelanalüüsimine on lõpule viidud ja selle käigus ei ilmnenud ainsatki positiivset dopingujuhtumit. Mingeid käimasolevaid protseduure pole ja see järelanalüüsi protsess on nüüd kindlasti lõppenud.»