Michael Schumacher ei ole voodisse aheldatud, kuid vajab hirmkallist hoolt

Briti väljaanne maalib Schumacheri hetkeolukorrast pildi, mis on ilusam, kui mitmed eelmised. Veel aasta tagasi spekuleeriti, et Schumacher on voodihaige, kes suudab vaevu oma perekonna lähedust aduda, suhtlemisest rääkimata. Sellest ajast saati on maailma meedias aga avaldunud nopped, kuidas sakslane poetab ratastoolis istudes ja oma koduaknast avanevat maalilist vaadet imetledes pisara ning Rahvusvahelise Autoliidu president, Schumacheri endine ülemus Jean Todt rääkis alles hiljuti, et ta vaatas koos seitsmekordse maailmameistriga tänavust Brasiilia GP-d.