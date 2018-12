USA kontinentaaltiim värbas kaks eestlast

Ka eelmisel aastal sama klubi eest võistelnud Laas on uue lepinguga rahul. «Viimase hooajaga võib enam-vähem rahule jääda. Eks mõned sõidud jäävad natuke kripeldama ja ideaalis oleksin pidanud võistluste lõpud enda kasuks kallutama, aga suures plaanis ei saa öelda, et kehvasti oleks läinud,» sõnas viis profivõitu saavutanud Laas.

«Uuel hooajal tuleb tööd edasi teha ja võimalused realiseerida. Loodan väga, et saame klubiga rohkem sõite, kus osalevad ka suuremad klubid ning tänu sellele saaksin end rohkem proovile panna ja tulemust teha. See annaks kindlasti lootust, et lähitulevikus taas aste kõrgema tasemega klubiga käed lüüa,» kommenteeris Laas uut hooaega.

«Järgmise aasta teeb väheke lõbusamaks ja «kergemaks» ka Steveni liitumine meeskonnaga. Steven on meile väga hea täiendus, kuna šveitslane lahkus viimasel hetkel klubist. Oleme varem koos sõitnud ja tean, et ta annab endast alati tiimi jaoks sada protsenti,» on Laas sõbra pärast õnnelik.

Kalf: olin oma tuleviku pärast mures

Eelmisel aastal Prantsusmaa amatöörmeeskonnas ASPTT Nancy sõitnud Kalf on uue lepingu üle eriti õnnelik ja tänulik eelkõige Laasile, kes teda oma klubi mänedžerile tutvustas.

«Kui lõhkusin halva õnne tõttu hooaja lõpupoole Tartu Rattamaratonil käe ja seetõttu ei pääsenud uue potentsiaalse klubiga Team Illuminate Rumeenia ja Kasahstani tuurile sõitma, siis olin väga mures oma tuleviku pärast. Prantsusmaale ma enam tagasi ei soovinud minna ja ainus lootus oligi saada järgmiseks aastaks Team Illuminate nimekirja,» on Kalf tulemusega rahul.