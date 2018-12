Norralaste paljastusest Šmigun-Vähi teemal kirjutas Postimees juba aasta tagasi

Ja veel. Sealsamas sooviti Kristinalt võta vereproovi kaks korda päevas. Mihkel Mardna pidi neile ütlema: ei, sest teil pole selleks vastavalt teie endi kehtestatud reeglitele õigust. No kuidas sellest kõigest aru saada? Kas nad mängivad või ongi nii rumalad? Kuigi ise arvavad, et on kõige targemad.

- Mis te arvate, mis ses habemega loos lõpuks võidu tõi?

Esmalt mõistagi endi puhtus ja ausus. Aga oluline oli ka, et tegime ühe väga targa otsuse: pöördusime abi saamiseks rahvusvahelisse inimõiguste, aga mitte spordikohtusse. Seal öeldi tegelikult suhteliselt kiiresti, et inimõigusi on rikutud ja kogu lugu. Juhtum suleti.

CASis (rahvusvaheline spordiarbitraaž – toim) tulnuks sajaprotsendilise kindlusega kaotus. Miks? Aga sellepärast, et ROK, WADA ja CAS moodustavad kõik koos ühe suure maffia. Spordimaffia, kes on valmis raha nimel maha tampima kelle tahes. Seda teab ja näeb igaüks, lihtsalt nad ise pigistavad silma kinni, sest on kõik võimu ja raha juures.

- Kas see oli pigem juriidiline või sisuline vaidlus?

Ma ei oskagi nii vastata. Kindlasti rohkem juriidiline kui meditsiiniline. Vaja oli tõestada, et Kristinaga käituti valesti. Tean, et lisaks muule rikkusid kontrollijad ise protseduurireegleid. Kordusproovi avamise juures peab vastavalt reeglitele viibima sportlane või keegi tema esindajatest. Ilma ei tohi [avada], isegi mitte kordusproovi. Aga nii millegipärast tehti.

- Kas te oskate öelda, miks Kristina tuli 2014. aasta alguses ise Eesti rahva ette ja teatas, et tema proov sisaldas «halba analüütilist leidu»?

Ma tõesti ei oska seda kommenteerida. Isegi ei teadnud, et ta midagi selle kohta ütles. Viibisin samal ajal olümpial Sotšis ja kuulsin uudist seal. Venemaa treenerilt, kes tuli ja teatas: «Jälle teil seal midagi juhtus.» Mõtlesin: kes see nüüd küll võis olla?

Alles hiljem, nüanssidesse süvenenuna, tekkis arusaam, et väikest Eestit otsustati lihtsalt karistada. Suruda põlvili. Ükspuha, mis hinnaga. Aga näete, ei õnnestunud. Terve mõistus sai võidu.

- Neli aastat pikka ootust ja kannatusi. Kas nüüd võib öelda, et kõik on õnnelikult lõppenud ja juhtunu unustatud?

Kõige tähtsam, et otsus on lõplik. Ma ei tea täpselt, kas Kristina hakkab talle põhjustatud kannatuste eest kompensatsiooni nõudma. See on tema otsus. Aga ma usun, et tuleb uus protsess. Kiidaksin seda sammu.

Ühtpidi on neli aastat tõesti tohutult pikk aeg. Aga teisalt andis iga järgmine kulunud aasta tuge mõttele: neil pole seal midagi. Vastasel juhul oleks karistatud kohe. Nüüd üritati meeleheitlikult otsida. Sunniti kõik osalised vaikima. Aga ikkagi ei leitud. Ja kommentaare ei tule endiselt. Kuidas nad saavad vigu tunnistada?

***

Venelased noolivad Šmigun-Vähi advokaati

Anatoli Šmigun ütleb, et hiljuti astus tema juurde Marcus Cramer – murdmaasuusailmas tuntud sakslasest treener, kes viis tippu Šveitsi suusataja Dario Cologna ja kes viimasel ajal on juhendanud venelasi eesotsas praeguse dopinguskandaali keskse kuju Aleksandr Legkoviga.

«Tal on grupis probleemid: Legkov ja Jevgeni Belov on karistatud. Cramer küsis Kristina advokaadi kontakti. Ta soovib, et Kristina kaitsja ka tema hoolealuste juhtumi endale võtaks,» tõi Šmigun telgitagustest välja huvitava detaili.

Venemaal möllava skandaali kohta ütleb Šmigun: «Ma ei tea, kes on Grigori Rodtšenkov (praegu USAs tunnistajakaitse all viibiv endine Venemaa antidopingujuht – toim). Ei tea isegi, milline ta välja näeb. Olen surmkindel, et sportlastel pole selle loo korraldamisega pistmist. Riiklikud organid peavad välja selgitama, mis ja miks juhtus. Kui nad muidugi soovivad seda teha – seni on ametnikud vastutust muudkui põrgatanud. Seda nad oskavad, nagu ka ilusaid sõnu suust välja ajada ja kõiki teisi süüdistada. Mängu pandi tohutu raha, aga kuskil tegi keegi valearvestuse.»

Kas suusatamise maine läheb aina hullemaks? «Muidugi, kui on üks selline lugu teise otsa. Säärane reklaam ei kaunistaks ühtki spordiala.»