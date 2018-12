Šmigun-Vähi vastas Norra meedia väidetele

Kas ka reaalselt nii on, teavad vaid kohtuasja osalised ja nemad sellest ei räägi. Postimehe palvele uudist kommenteerida vastas Šmigun-Vähi lühikese kirjaliku vastusega: «Ei ole see ei esimene ega kardetavasti kahjuks ka viimane spekulatsioon, mis Norra meedias lendu lastud. Las fantaseerivad, ega ma neid kuidagi keelata kahjuks ei saa. Aga muidu läheb mul väga hästi, tänan küsimast.»

2013. aasta detsembris sai Šmigun-Vähi teate, et tema 2006. aasta Torino olümpiamängude proovide kordustestimisel on neist leitud, sportlase endi sõnu kasutades, kahtlasi molekule. Järgnes pikk kohtuvaidlus, mis sai lõpu alles neli aastat hiljem, kui Rahvusvaheline Olümpiakomitee avaldas oma kodulehel lühikese teate: «ROK kinnitab, et kõikide 2006. aastal Torino olümpiamängudel võetud dopinguproovide järelanalüüsimine on lõpule viidud ja selle käigus ei ilmnenud ainsatki positiivset dopingujuhtumit. Mingeid käimasolevaid protseduure pole ja see järelanalüüsi protsess on nüüd kindlasti lõppenud.»