McLareni noored tahavad juba Alonsot tagasi

«See oleks väärt abi,» vahendab F1only Norrise abipalvet Alonsole. «Fernando teab, kui palju auto on aastatega muutunud ja tal on rohkem kogemusi teadmaks, mis on hea ja mis halb.»

Norris nendib, et kas või mil moel 2019. aastaks kindlate plaanideta Alonso tiimi aitama jääb, on otsus, mis sünnib tema palgatasemest kõrgemal. «See oleks muidugi kena ja see oleks tiimi hüvanguks. Tema panus oleks sama tähtis kui Carlose või minu oma.»