Inglismaa tippklubid jahivad Barcelona poolkaitsjat

24-aastane Suarez pole Barcelona koosseisus omale siiani kohta leidnud. Sel hooajal on poolkaitsja platsile saanud vaid viiel korral. Suarez pole ka ise antud olukorraga rahul ning ei soovi leppida mängudega, mis on enamasti Hispaania karikasarjas nõrgemate vastaste vastu.

Väljaanne Marca vahendab, et Barcelona on nüüd valmis Suarez'i maha müüma juhul, kui tema eest tehakse vääriline pakkumine. Väidetavalt on Barcelonaga juba läbirääkimisi alustanud Inglismaa tippmeeskondadest nii Arsenal kui ka Chelsea'i. Lisaks on mängijast huvitatud ka AC Milan ning Sevilla, aga poolkaitsja ise soovib liikuda Inglismaale.