Mercedese meeskonna pealik avaldas põhjuse, miks nende masinad Belgia GP-l ootamatult aeglased olid

Hooaja algus oli kulgenud Mercedese ja Ferrari vahel küllaltki võrdselt, kuid mõneti tundus, et Ferrari masinad on veidi võimekamad kui Mercedesed. Belgias toimunud etapil olid Mercedesed pärast jõuallika uuendust ootamatult aeglased, kuid sealt edasi nopiti järjepanu võite mis lõppes Lewis Hamiltoni jaoks MM-tiitliga ja meeskonna jaoks tootjate arvestuse MM-tiitliga.

«Me tegime keset hooaega masina juures uuenduse. Arendasime jõuallikat aga tegelikult oli olukord selline, et Spas kasutades me ei olnud päris kindlad, kuidas see toimima hakkab. See oli alles projekt, mis pidi aimu andma, kuidas energiat parimal viisil ära kasutada,» rääkis Wolff Autospordile.