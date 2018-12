Video: trikimees Ken Block avaldas uue ülipöörase video

Ken Block avaldas ligi kümme aastat tagasi esimese video sellest, kuidas ta parkimisplatsid autoga uskumatuna tunduvaid trikke teeb. Videost sai tõeline hitt ning igat järgnevat osa on vaadatud samuti kümneid miljoneid kordi. Block on aastate jooksul sarnaseid videoid nüüdseks valmis vorpinud juba kümme tükki.

Kõige viimases videos, mis on ligi 20 minutit pikk, näitab ameeriklane oskuseid erinevates paikades ning lausa viie erineva masinaga. Muuhulgas on üheks asupaigaks ka Rootsi, kus jäätunud järvel sõidetakse koos autoralli maailmameistri Petter Solbergi poja Oliveriga.

Block ise on öelnud, et kümnes osa Gymkhana seeriast on siiani tema suurim ning raskeim projekt, kuna kogu videot filmiti terve aasta jooksul.